Legislação do setor de petróleo precisa de mudanças para voltar a crescer, diz superintendente da Onip

O Espírito Santo possui uma posição de destaque na produção de petróleo e gás natural no Brasil: é o segundo maior produtor de petróleo, com uma participação de 16% do volume nacional. "É um setor de grande importância na economia do estado", explica Alfredo Renault, superintendente da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), em entrevista para o programa CBN Cotidiano.

Ao comentar o que é necessário para retomar o crescimento do setor, incluindo a cadeia capixaba, ele ainda afirma que, "no fundo, o que precisamos é recuperar a confiança e ter uma regulamentação um pouco mais amigável para o investidor e alterar a legislação para terminar com a obrigatoriedade da Petrobras de participar de todas as áreas do pré-sal". Ouça na íntegra: