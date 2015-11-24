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ESPÍRITO SANTO

Legislação do setor de petróleo precisa de mudanças para voltar a crescer, diz superintendente da Onip

O Espírito Santo possui uma posição de destaque na produção de petróleo e gás natural no Brasil: é o segundo maior produtor

Publicado em 23 de Novembro de 2015 às 21:03

Publicado em 

23 nov 2015 às 21:03
O Espírito Santo possui uma posição de destaque na produção de petróleo e gás natural no Brasil: é o segundo maior produtor de petróleo, com uma participação de 16% do volume nacional. "É um setor de grande importância na economia do estado", explica Alfredo Renault, superintendente da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), em entrevista para o programa CBN Cotidiano. 
Ao comentar o que é necessário para retomar o crescimento do setor, incluindo a cadeia capixaba, ele ainda afirma que, "no fundo, o que precisamos é recuperar a confiança e ter uma regulamentação um pouco mais amigável para o investidor e alterar a legislação para terminar com a obrigatoriedade da Petrobras de participar de todas as áreas do pré-sal". Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Superintendente Alfredo - 23-11-15

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