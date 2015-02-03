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GASOLINA MAIS CARA

Álcool não tira potência do motor, diz especialista sobre opção a alta do preço da gasolina

Professor dá outra dica na hora do abastecimento. "Pode haver a mistura de álcool e gasolina no tanque. Isso não é problema"

Publicado em 02 de Fevereiro de 2015 às 22:18

Publicado em 

02 fev 2015 às 22:18
Na semana que começa com o aumento no preço da gasolina nos postos da Grande Vitória, os motoristas voltam a questionar se o uso do álcool combustível pode ser a opção para se economizar mais ao encher o tanque. Além disso, motoristas se questionam se depois de muito tempo usando a gasolina, voltar a optar pelo álcool poderá provocar problemas no motor do automóvel. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o professor de Mecânica e Elétrica do Senai Vitória, Erisson Freire de Abreu, tira essas dúvidas e elimina o mito de que o automóvel perde potência ao usar o álcool. "A diferença está no ponto de compressão do combustível, que no caso do álcool, é maior. O carro não perde potência, mas vai usar mais o álcool do que usaria de gasolina". O professor também dá outra dica na hora do abastecimento. "Pode haver a mistura de álcool e gasolina no tanque. Isso não é problema. Mas o melhor é que, após abastecer com o álcool, você percorra pelo menos 15 minutos com o veículo ligado. Se você abastecer e parar em casa logo em seguida, ao dar a partida no dia seguinte, o carro pode falhar". Ouça a entrevista completa e entenda se a troca pode ser melhor no seu caso:
Entrevista - Fábio Botacin - Professor Érisson - 02-02-15

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