Álcool em gel não influência no bafômetro usado em fiscalização

Durante as blitze, teste do bafômetro Crédito: Fernando Madeira

Um vídeo que circula na internet tem preocupado diversos condutores: nele, um especialista automotivo limpa o interior de um carro com álcool em gel, substância de utilização muito frequente devido ao surto mundial de coronavírus. Porém, ao fazer o teste do bafômetro com um aparelho descartável do tipo "bolsa de ar", é apontado que o motorista estaria alcoolizado, mesmo sem ter consumido bebida alcoólica. A simples utilização do álcool em gel no interior de um carro influencia no teste do bafômetro? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Valdo Lemos, explica que não há possibilidade de haver indicativo de álcool no organismo de alguém que não ingeriu alguma bebida com teor alcoólico.

Segundo Valdo, existem três diferentes medições que são realizadas na abordagem ao motorista com equipamentos aferidos pelo Inmetro que emitem um bilhete impresso com os números da medição - ao contrário da medição com bolsa de ar que circula nos vídeos. Ouça a explicação completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Inspetor Valdo Lemos - 05-03-20

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Saiba mais:

- O processo de fiscalização de alcoolemia realizado pela PRF tem o objetivo de retirar das rodovias aqueles condutores que estão dirigindo após ingerir bebidas alcoólicas, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas;

- A PRF utiliza dois tipos de equipamentos:

- Os etilômetros passivos são utilizados para a triagem, pois detectam o álcool presente no ambiente (ar) independentemente da ação do condutor;

- Os etilômetros ativos, utilizados para comprovar o estado do condutor, dependem da ação da pessoa fiscalizada através do sopro, pois esses equipamentos, extremamente precisos, medem a quantidade de álcool presente no ar que está dentro dos pulmões;

- Vale lembrar que os aparelhos usados pela PRF são aferidos pelo INMETRO e que a PRF não utiliza bafômetros descartáveis do tipo bolsa de ar;