Laudo aponta necessidade de reparos nas barragens rompidas por parte da Samarco

Promotores de Meio Ambiente no Espírito Santo, Isabela de Deus Cordeiro e de Direitos Humanos de Mariana, Guilherme de Sá Meneghim, explicam medidas que estão sendo adotadas de proteção à sociedade e ao meio ambiente após o rompimento de barragens da Samarco, em Mariana.

A promotora Isabela de Deus Cordeiro teme pela qualidade da água que abastece as cidades de Baixo Guandu e Colatina, após a passagem da onda de lama no Espírito Santo.

O promotor de Mariana confirmou a existência de um laudo indicando necessidade de reparos por parte da Samarco nas barragens que romperam, mas destaca que a empresa ainda estava dentro do prazo de manutenção quando ocorreu o rompimento. No entanto, destaca o Ministério Público, não houve nenhum tipo de alerta da Samarco às vítimas após o rompimento.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Isabela de Deus Cordeiro - Guilherme de Sá - 10-11-15