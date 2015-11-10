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TRAGÉDIA EM MARIANA

Laudo aponta necessidade de reparos nas barragens rompidas por parte da Samarco

Ministério Público de Minas Gerais destaca que não houve nenhum tipo de alerta da empresa às vítimas após o rompimento

Publicado em 10 de Novembro de 2015 às 13:41

Publicado em 

10 nov 2015 às 13:41
Promotores de Meio Ambiente no Espírito Santo, Isabela de Deus Cordeiro e de Direitos Humanos de Mariana, Guilherme de Sá Meneghim, explicam medidas que estão sendo adotadas de proteção à sociedade e ao meio ambiente após o rompimento de barragens da Samarco, em Mariana.
A promotora Isabela de Deus Cordeiro teme pela qualidade da água que abastece as cidades de Baixo Guandu e Colatina, após a passagem da onda de lama no Espírito Santo.
O promotor de Mariana confirmou a existência de um laudo indicando necessidade de reparos por parte da Samarco nas barragens que romperam, mas destaca que a empresa ainda estava dentro do prazo de manutenção quando ocorreu o rompimento. No entanto, destaca o Ministério Público, não houve nenhum tipo de alerta da Samarco às vítimas após o rompimento.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Isabela de Deus Cordeiro - Guilherme de Sá - 10-11-15
A Samarco está obrigada a fornecer água potável à população capixaba, assim como garantir o abastecimento das cidades atingidas pela lama. A empresa até o momento não quis se pronunciar.

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