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Tem capixaba aventureiro!

Largados e pelados: como é participar de um reality de sobrevivência na mata

O entrevistado do CBN Cotidiano é Diogo Survive, que representa o Espírito Santo em programa do Discovery+

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 18:49

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

23 nov 2021 às 18:49
O capixaba Diogo Survive participa da edição brasileira do programa Largados e Pelados
O capixaba Diogo Survive participa da edição brasileira do programa Largados e Pelados Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória
Pelado no meio da mata, sem comida e sem abrigo. Esses são uns dos desafios que um capixaba aceitou participar. Ele foi um dos participantes do programa "Largados e Pelados" (Discovery). Diogo Survive é natural de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, e contou, em entrevista ao CBN Cotidiano, como foi realizada a seleção dos participantes e algumas dificuldades que superou em uma floresta na Colômbia, onde o programa foi gravado. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Mario Bonella - Diogo Survive - 23-11-21.mp3

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