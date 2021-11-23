Largados e pelados: como é participar de um reality de sobrevivência na mata

Pelado no meio da mata, sem comida e sem abrigo. Esses são uns dos desafios que um capixaba aceitou participar. Ele foi um dos participantes do programa "Largados e Pelados" (Discovery). Diogo Survive é natural de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, e contou, em entrevista ao CBN Cotidiano, como foi realizada a seleção dos participantes e algumas dificuldades que superou em uma floresta na Colômbia, onde o programa foi gravado. Ouça a entrevista completa!