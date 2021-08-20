Lar de idosos do ES ganha prêmio nacional de direitos humanos

O Centro de Acolhida Monsenhor Alonso – Lar do Idoso, situado no bairro Santa Clara, em Vitória (ES), foi vencedor do Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa. A premiação é uma forma de reconhecimento às pessoas e instituições que contribuíram ou têm contribuído ativamente na defesa dos direitos das pessoas idosas. O anúncio dos vencedores foi feito esta semana pela Câmara dos Deputados. Junto do lar capixaba, estavam também na lista as Obras Sociais Irmã Dulce, da Bahia, e do padre Júlio Lancellotti, em São Paulo. O Centro de Acolhida Monsenhor Alonso é uma entidade de assistência social de longa permanência e alta complexidade para idosos abandonados e recolhidos das rua. Em entrevista à CBN Vitória, o padre Reuber Côgo Daltio, administrador do lar, traz mais detalhes. Acompanhe!