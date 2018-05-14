Lançamentos vao crescer cerca de 30% no segundo semestre

O mercado imobiliário residencial do Espírito Santo deverá começar a se recuperar nos próximos meses, especialmente nos segmentos de médio e alto padrão. A expectativa é de especialistas ligados a Indústria Imobiliária do Estado.

Segundo Leandro Lorenzon, diretor da indústria imobiliária do sindicato da construção civil do ES (Sinduscom-ES), o mercado deverá entrar em equilíbrio no segundo semestre deste ano, quando deverá haver um aumento real do valor do imóvel. A retomada para o crescimento do setor deve ocorrer, em especial, segundo ele, por conta da queda dos juros.

“Quando diminuimos os juros, o crédito imobiliário fica mais acessivo e traz uma retomada da economia num todo. Com emprego as pessoas voltam a ter mais confiança e ter um crédito aprovado. Potencializa o mercado e as consultoras aumentam de lançamentos de imóveis”, explica.

O segmentos de médio e alto padrão caiu ao longo de 2017 e continua baixando. Nesse período, os distratos (desistência da compra) também diminuíram. “Quem cogitou desistir já tomou a decisão e, praticamente, não houve lançamentos entre 2016 e 2017. O mercado ficará então em equilíbrio, justamente, no segundo semestre”, explica.

Ele também relata sobre como deve ficar a realidade dos municípios do Espírito Santo envolvendo o mercado. “Vila Velha tem o atrativo do litoral. Isso impulsiona. Vitória tem uma falta de terreno muito grande e fica mais difícil. A Serra tem uma oferta significativa. Vitória por ser capital, tem preço mais alto. E você tem a força de uma cidade como Linhares, por exemplo, pelo fato de estar presente na área da Sudene”, explica.