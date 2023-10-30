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História do ES

Lançamento apresenta tese de que obra de Afonso Cláudio é o primeiro livro-reportagem do Brasil

Ouça entrevista com o autor da pesquisa, professor José Antônio Martinuzzo

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 14:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 out 2023 às 14:09
Professor Martinuzzo com edição histórica do livro
Professor Martinuzzo com edição histórica do livro "Insurreição de Queimado" e seu novo livro Crédito: Divulgação
Em comemoração aos 140 anos da obra “Insurreição do Queimado”, escrita pelo autor Afonso Cláudio de Freitas Rosa, em 1884, o professor José Antônio Martinuzzo lança nesta terça-feira (31) o livro “Insurreição do Queimado - 140 anos do pioneirismo de Afonso Cláudio no livro-reportagem nacional”.
O livro original detalha a revolta de 200 escravizadas, na localidade de Queimado (atualmente município da Serra), que foi sufocada pelas forças imperiais da época em apenas dois dias. O lançamento apresenta a tese de que a obra de Afonso Cláudio é o primeiro livro-reportagem do Brasil.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o jornalista, escritor e pós-doutor em Mídia e Cotidiano, José Antônio Martinuzzo, conta como foi o processo de escrita do livro. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Antonio Martinuzzo - 30-10-23.mp3
Lançamento acontece em 31 de outubro, no Auditório do Centro de Artes, no campus da Universidade em Goiabeiras, a partir das 10h.
“Insurreição do Queimado – 140 anos do pioneirismo de Afonso Cláudio no livro-reportagem nacional”: serão distribuídos 250 exemplares gratuitamente aos presentes, que também poderão participar de roda de conversa sobre  a obra. 
Martinuzzo também doará 250 exemplares para a Biblioteca Pública do Espírito Santo distribuir a toda a rede estadual de bibliotecas e a seus projetos de difusão da leitura.
Tradicionalmente, segundo bibliografia específica, considera-se “Os Sertões, de Euclides da Cunha, lançado em 1902, como o pioneiro do gênero do Brasil.

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