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Meio ambiente

Lâmpadas de Carapebus e Bicanga são desligadas para não atrapalhar desova de tartarugas

O entrevistado é o secretário de Serviços da Serra, Enio Bergoli

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 12:25

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 out 2021 às 12:25
Praia de Bicanga, na Serra
Praia de Bicanga, na Serra Crédito: Luciney Araújo
A iluminação pública das praias de Carapebus e Bicanga, na Serra, passaram a ser desligadas para não atrapalhar a desova noturna das tartarugas na região. A iluminação artificial leva os animais recém-nascidos a caminhar em direção à rua ao invés do mar. Agora, as luzes são apagadas a partir das 21 horas. A ação é uma parceria da prefeitura com o projeto Tamar. Para o desligamento, foi feita a separação das lâmpadas de praia e das ruas dos balneários, sendo possível desligar as lâmpadas da praia sem prejudicar a iluminação das vias públicas. É importante destacar que as lâmpadas da rua dos dois balneários seguirão funcionando normalmente. É o que explica o secretário municipal de Serviços da Serra, Enio Bergoli, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Enio Bergoli - 23/10/2021

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