Lama no Rio Doce: ES pedirá bloqueio de valor bilionário de mineradoras

Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto da Silva

O governo do Espírito Santo comunicou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que não aceita a proposta apresentada pelas empresas - Vale, Samarco e BHP Billiton -, responsáveis pela tragédia que causou danos ambientais e socioeconômicos ao Rio Doce em Minas Gerais e no Espírito Santo, e ao litoral capixaba, após o rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana (MG), há sete anos. Em paralelo, já prepara ações para exigir a reparação e a compensação pelos danos, com bloqueio de recursos das empresas na Justiça Federal. E ainda estuda recursos a serem apresentados em cortes internacionais, como a Inglaterra, onde tramita um processo contra a BHP Billiton, segundo informou o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral. As informações foram trazidas em primeira mão, na última semana, pela jornalista Vilmara Fernandes. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador-geral fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Jasson Hibner Amaral - 12-09-22

O comunicado ao CNJ foi encaminhado na última terça-feira (6), e foi assinado em parceria com outras instituições de Justiça do Espírito Santo e de Minas Gerais, que participavam das negociações. A medida foi tomada após suspensão da audiência no dia 24 de agosto, quando a proposta apresentada pelas empresas foi recusada por ficar aquém das expectativas dos governos.

Por se tratar de um processo judicial cuja tramitação pode demorar anos, o procurador-geral do Estado espera que o Poder Judiciário seja “independente e enérgico” na condução do litígio.

Procuradas por A Gazeta, o que disseram as empresas:

"A Samarco, com o apoio de suas acionistas Vale e BHP Brasil, permanece aberta ao diálogo e reforça o compromisso com a reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, viabilizando medidas de reparação em favor da sociedade. Até julho deste ano, já foram indenizadas mais de 400 mil pessoas, tendo sido destinados mais de R$ 23,67 bilhões para as ações executadas pela Fundação Renova".

"BHP: A empresa decidiu não se manifestar sobre o assunto, segundo informações de sua assessoria de imprensa"

"Vale: Por intermédio de sua assessoria de imprensa, a Vale informou que não se manifestaria sobre a decisão dos governos do ES e de MG e ainda das instituições que participaram do Acordo de Mariana".