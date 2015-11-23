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LAMA NO MAR

Lama já avançou 10 quilômetros mar a dentro em Regência, Linhares

Assim como também já se espalhou por outros 40 quilômetros ao norte, já chegando à região de Pontal do Ipiranga, também em Linhares

Publicado em 23 de Novembro de 2015 às 13:09

Publicado em 

23 nov 2015 às 13:09
Lama proveniente do rompimento de barragem da Samarco já avançou 10 quilômetros mar a dentro no litoral de Regência, em Linhares, assim como também já se espalhou por outros 40 quilômetros ao norte, já chegando à região de Pontal do Ipiranga, também em Linhares.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente da cidade, Rodrigo Panetto, com a expectativa de mudança do vento para nordeste, a lama poderá descer também no sentido sul. A prefeitura decidiu criar uma barragem no canal do Rio Pequeno, afluente do Rio Doce, para evitar que a lagoa Juparanã seja atingida pela lama.
A prefeitura também já ingressou na Justiça contra a Samarco por danos morais coletivos, danos ambientais e pedindo todo o ressarcimento do que está sendo gasto na cidade com o problema.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Paneto - 23-11-15

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