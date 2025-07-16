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De boa na lagoa!

Linhares é a cidade com o maior número de lagoas da América Latina

Elas estimulam turismo, economia e prática de exercícios

Publicado em 16 de Julho de 2025 às 11:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 jul 2025 às 11:34
Luiz Felipe Santos Salles, 20 anos, e Werley Deodato Silva Salles, 41 anos, morreram afogados em lagoa de Linhares
Linhares é a cidade com o maior número de lagoas da América Latina Crédito: Divulgação
É no Espírito Santo que fica a cidade com o maior número de lagoas da América Latina! Em Linhares, no Norte do estado, é possível encontrar a lagoa mais profunda do país e a com o maior volume de água doce. Município, as 69 lagoas reforçam a identidade do município e estimulam o turismo, o lazer, a economia local e até a prática de exercícios. Para falar de toda a abundância hídrica da região, a CBN Vitória conversa com o biólogo e professor universitário José Edson Mora. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA PATRÍCIA VALLIM - JOSE EDSON MORA - 16-07-25

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