Linhares é a cidade com o maior número de lagoas da América Latina

É no Espírito Santo que fica a cidade com o maior número de lagoas da América Latina! Em Linhares, no Norte do estado, é possível encontrar a lagoa mais profunda do país e a com o maior volume de água doce. Município, as 69 lagoas reforçam a identidade do município e estimulam o turismo, o lazer, a economia local e até a prática de exercícios. Para falar de toda a abundância hídrica da região, a CBN Vitória conversa com o biólogo e professor universitário José Edson Mora. Ouça a conversa completa!