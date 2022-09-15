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Cidades

Lagoas artificiais em Vila Velha vão servir de reservatório de água para a população

A todo são 19 lagoas artificiais, produzidas em função da extração de areia na Barra do Jucu

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 set 2022 às 10:46
Lagoas Artificiais em Vila Velha
Lagoas Artificiais em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest
Vila Velha, a exemplos de outras cidades litorâneas, tem um histórico de degradação de áreas em virtude da extração de areia. Com o tempo, essa prática começou a gerar buracos que com a chuva se transformaram em grandes lagoas, tudo isso pela ação humana. Por meio de uma ação civil pública, foi proposto um plano de recuperação da área degradada, mas o local não era mais viável. Por outro lado, as lagoas se transformaram em um grande potencial para reservatório de água. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, o promotor de justiça de Meio Ambiente de Vila Velha, fala sobre o assunto.
A todo são 19 lagoas artificiais, produzidas em função da extração de areia na Barra do Jucu. Atualmente, as lagoas possuem uma capacidade estimada em cinco milhões de litros, mas com as obras de nivelamento de fundo e interligação de todo o complexo, o volume disponível pode chegar a 10 milhões para o Sistema de Abastecimento do Rio Jucu, que fornece 64% da água tratada que é consumida na Grande Vitória. 
De acordo com o promotor de justiça de Meio Ambiente de Vila Velha, Gustavo Senna, ao inves de buscar um acordo judicial que fosse recuperada a área, a conclusão foi que o melhor caminho seria preservar essas lagoas e depois inteliga-las. A partir disso, foi feito um acordo judicial entre Ministério Público, IEMA, empresas e CESAN, no sentido de ter um projeto para interligar as lagoas para depois servirem de reservatório. Foi considerado um dos maiores acordos em termos ambientais na época no Espírito Santo, pela dimensão do porte das lagoas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Senna - 15-09-22
CRISE HÍDRICA
De acordo com o promotor, o Espírito Santo vive uma crise hídrica que é cíclica e que todo ano se agrava, e que essa é uma alternativa possível, de ter a garantia da preservação dessas lagoas.

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