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Lagoa Juparanã: canal será aberto para acabar com inundação

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 18:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 abr 2018 às 18:37
Após a tentativa frustrada de diminuir a cheia da Lagoa Juparanã com o bombeamento da água represada, a Fundação Renova vai abrir um canal na lateral da barragem do Rio Pequeno, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A intervenção tem o objetivo de resolver o problema causado pela cheia da lagoa, que já dura dois meses. Propriedades rurais foram inundadas e casas, alagadas.
Ao todo, são nove famílias desalojadas em Linhares e na comunidade de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama, onde a água invadiu até ruas.
Segundo a Renova (que é a fundação criada pela Samarco e acionistas para ações de recuperação do meio ambiente e para a sociedade após o rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais), a abertura do canal será de forma controlada, reduzida e cadenciada, sob o monitoramento e inspeção sistemática dos técnicos da Fundação.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Cel. Jones Mattos, Secretário de Defesa Social e Segurança Pública de Linhares, traz detalhes sobre como será a abertura do canal e suas consequências. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Coronel Jones Matos - 06-04-18.mp3

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