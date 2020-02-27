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CORONAVÍRUS

Lacen aguarda Ministério da Saúde para realizar teste de Coronavírus

Ouça entrevista com o coordenador do Centro de Operações Estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 12:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 fev 2020 às 12:24
O Laboratório Central da Secretária de Estado da Saúde (Lacen) está preparado para análise de exames do Coronavírus, mas ainda necessita de receber os kits do Ministério da Saúde para colocar os testes em prática.
Segundo o coordenador do Centro de Operações Estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (27), já há um pedido feito junto ao ministério para viabilizar os exames.
Com a possibilidade de se realizar testes do Coronavírus no próprio Espírito Santo, o tempo de espera para confirmação ou descarte seria consideravelmente menor, afirma Reblin, já que atualmente os exames são feitos na Fiocruz, no Rio de Janeiro.
Até o momento, apenas o Lacen de Goiás, além dos institutos Fiocruz, Adolfo Lutz e Evandro Chagas realizam os exames.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 27-02-20

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