Laboratório inédito no ES fará pesquisas com microrganismos de alto risco

O Espírito Santo passou a contar com o seu primeiro laboratório de nível de biossegurança 3 por meio da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Trata-se de um laboratório que permite realizar pesquisas com microrganismos que representam alto risco no processo de manipulação, como, por exemplo, o vírus causador da covid-19. O nível 3 para laboratórios representa o maior nível para instituições de ensino, conforme classificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O coordenador do projeto da estruturação do laboratório, o imunologista e professor do Centro de Ciências da Saúde da Ufes, Daniel Gomes, fala sobre o seu funcionamento. O professor explica que o laboratório é inédito no Espírito Santo e o quinto estado a contar com este recurso em todo o país.