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Laboratório inédito no ES fará pesquisas com microrganismos de alto risco

O nível 3 para laboratórios representa o maior nível para instituições de ensino, conforme classificação da Anvisa

Publicado em 10 de Março de 2022 às 10:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mar 2022 às 10:35
Laboratório inédito no ES está na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Laboratório inédito no ES está na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Divulgação/Ufes
O Espírito Santo passou a contar com o seu primeiro laboratório de nível de biossegurança 3 por meio da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Trata-se de um laboratório que permite realizar pesquisas com microrganismos que representam alto risco no processo de manipulação, como, por exemplo, o vírus causador da covid-19. O nível 3 para laboratórios representa o maior nível para instituições de ensino, conforme classificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O coordenador do projeto da estruturação do laboratório, o imunologista e professor do Centro de Ciências da Saúde da Ufes, Daniel Gomes, fala sobre o seu funcionamento. O professor explica que o laboratório é inédito no Espírito Santo e o quinto estado a contar com este recurso em todo o país.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel de Oliveira Gomes - 10-03-22

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