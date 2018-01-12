Laboratório forense digital pretende aumentar fiscalizações no ES

Um laboratório de perícia forense digital começa a fazer parte da estrutura da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A expectativa com a implantação do laboratório é aumentar a eficácia das fiscalizações. Trata-se de uma estrutura formada por equipamentos, hardwares e softwares capazes de detectar ilícitos tributários eletrônicos, estejam eles nos computadores, nos dispositivos móveis ou mesmo na nuvem, e produzir provas juridicamente válidas. Nesta edição do CBN Vitória, o gerente de Fiscalização da Sefaz, Bruno Aguilar Soares, e o comentarista da Rádio CBN Vitória e perito em computação forense Gilberto Sudré trazem detalhes do assunto.