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ENTREVISTAS

Laboratório forense digital pretende aumentar fiscalizações no ES

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 13:36

Publicado em 

12 jan 2018 às 13:36
Um laboratório de perícia forense digital começa a fazer parte da estrutura da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A expectativa com a implantação do laboratório é aumentar a eficácia das fiscalizações. Trata-se de uma estrutura formada por equipamentos, hardwares e softwares capazes de detectar ilícitos tributários eletrônicos, estejam eles nos computadores, nos dispositivos móveis ou mesmo na nuvem, e produzir provas juridicamente válidas. Nesta edição do CBN Vitória, o gerente de Fiscalização da Sefaz, Bruno Aguilar Soares, e o comentarista da Rádio CBN Vitória e perito em computação forense Gilberto Sudré trazem detalhes do assunto.
Entrevista - John Gomes e Gilberto Sudré - Bruno Aguilar - 12-01-18

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