Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Laboratório da Ufes desenvolve prótese de mão robótica de baixo custo
Inclusão

Laboratório da Ufes desenvolve prótese de mão robótica de baixo custo

A doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFES, Laura de Arco, fala sobre o assunto!

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 12:13

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

26 jul 2023 às 12:13
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
Uma pesquisa desenvolvida em parceria entre o Laboratório de Telecomunicações da Ufes (LabTel) e o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (CPID) desenvolve uma prótese de mão robótica. O dispositivo, batizado de PrHand, possui tecnologia que aplica elementos rígidos e flexíveis, o que possibilita sua adaptação de acordo com o formato do objeto que manuseia.
O projeto integra a área de robótica social do Labtel. Com o desafio de elaborar uma prótese que contemple eficiência e acessibilidade, os pesquisadores conseguiram produzir uma mão com aparência e movimentos semelhantes aos do membro natural. Com o auxílio de articulações elásticas e um motor, a mão robótica realiza, com os dedos, a flexão (dobrar), extensão (esticar), abdução (afastar em relação ao plano medial da mão) e adução (aproximar em relação ao plano medial da mão). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da UFES, Laura de Arco, fala sobre o assunto!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Laura De Arco - 26-07-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados