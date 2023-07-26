Laboratório da Ufes desenvolve prótese de mão robótica de baixo custo

Uma pesquisa desenvolvida em parceria entre o Laboratório de Telecomunicações da Ufes (LabTel) e o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (CPID) desenvolve uma prótese de mão robótica. O dispositivo, batizado de PrHand, possui tecnologia que aplica elementos rígidos e flexíveis, o que possibilita sua adaptação de acordo com o formato do objeto que manuseia.

O projeto integra a área de robótica social do Labtel. Com o desafio de elaborar uma prótese que contemple eficiência e acessibilidade, os pesquisadores conseguiram produzir uma mão com aparência e movimentos semelhantes aos do membro natural. Com o auxílio de articulações elásticas e um motor, a mão robótica realiza, com os dedos, a flexão (dobrar), extensão (esticar), abdução (afastar em relação ao plano medial da mão) e adução (aproximar em relação ao plano medial da mão). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da UFES, Laura de Arco, fala sobre o assunto!