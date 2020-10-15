Laboratório criado pelo TRE vai estudar propaganda eleitoral

A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (EJE/TRE-ES) lançou o projeto “Laboratório de Estudo de Casos – Propaganda Eleitoral 2020”. Segundo o coordenador, Vinícius Quintino de Oliveira, o objetivo é estudar e discutir as questões jurídicas que envolvem a propaganda, diante das recentes mudanças da legislação eleitoral. Ele é o entrevistado desta edição do CBN Vitória. "Serão criadas situações hipotéticas, dentro da realidade do pleito capixaba, para discutir as melhores soluções dos problemas que forem visualizados", aponta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vinicius Quintino - 15-10-20
As atividades do grupo de estudo já estão acontecendo - começaram na última terça-feira (13) e vão até o dia 21 - e contam com palestras de juristas convidados, seguidas de debate sobre o tema. As palestras são abertas ao público em geral e transmitidas pelo canal da Escola Jurídica Eleitoral do Espírito Santo no YouTube (https://www.youtube.com/ejees). Ao final do projeto, os participantes do laboratório vão apresentar seus problema de pesquisa e vão alimentar um estudo futuro que deve resultar na publicação de artigos científicos, um seminário eleitoral e textos da revista do TSE.