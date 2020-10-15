Laboratório criado pelo TRE vai estudar propaganda eleitoral

A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (EJE/TRE-ES) lançou o projeto “Laboratório de Estudo de Casos – Propaganda Eleitoral 2020”. Segundo o coordenador, Vinícius Quintino de Oliveira, o objetivo é estudar e discutir as questões jurídicas que envolvem a propaganda, diante das recentes mudanças da legislação eleitoral. Ele é o entrevistado desta edição do CBN Vitória. "Serão criadas situações hipotéticas, dentro da realidade do pleito capixaba, para discutir as melhores soluções dos problemas que forem visualizados", aponta.

As atividades do grupo de estudo já estão acontecendo - começaram na última terça-feira (13) e vão até o dia 21 - e contam com palestras de juristas convidados, seguidas de debate sobre o tema. As palestras são abertas ao público em geral e transmitidas pelo canal da Escola Jurídica Eleitoral do Espírito Santo no YouTube (https://www.youtube.com/ejees). Ao final do projeto, os participantes do laboratório vão apresentar seus problema de pesquisa e vão alimentar um estudo futuro que deve resultar na publicação de artigos científicos, um seminário eleitoral e textos da revista do TSE.