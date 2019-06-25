Kleber Andrade será um dos palcos do Mundial Sub-17

O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será um dos palcos da Copa do Mundo de Futebol Sub-17. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (24). Segundo Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), o estádio será um dos palcos dos jogos, que acontece de 26 de outubro a 17 de novembro. Vitória, por ser capital, é considerada cidade-sede e o município da Serra, também na Região Metropolitana da Grande Vitória, deverá receber treinamentos de seleções. Confira!