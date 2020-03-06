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CORONAVÍRUS

Kits para testes de coronavírus chegam nesta sexta ao Espírito Santo

Ouça entrevista com o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes

Publicado em 06 de Março de 2020 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2020 às 11:03
A Secretaria da Saúde (Sesa) confirmou nesta quinta-feira (06) o primeiro caso do novo coronavírus no Espírito Santo. O resultado foi confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e se trata de um residente da Grande Vitória que têm histórico de viagem recente à Itália.
A paciente chegou ao Estado no dia 20 de fevereiro. Dois dias depois, começou a ter os sintomas da doença, procurou atendimento médico. Os familiares também estão sendo monitorados. 
Em entrevista nesta sexta-feira (06) à rádio CBN Vitória, o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, acredita que com a chegada do inverno os casos devem aumentar no país, mas afirma que a rede de saúde está preparada. Os kits para exames de coronavírus chegam nesta sexta-feira (06) ao Espírito Santo o que reduzirá para até 24 horas o acesso aos resultados dos testes de casos suspeitos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes de Medeiros Junior - 06-03-20

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