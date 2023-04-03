Kit parabólica digital grátis: agendamento para mais cidades do ES é aberto; saiba como fazer

Parabólica Crédito: Siga Antenado/ Divulgação

Famílias de menor renda de mais 17 cidades do Espírito Santo já podem fazer o agendamento para receber o kit com a nova parabólica digital. O serviço é gratuito para pessoas inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e que têm a parabólica tradicional funcionado em casa. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). Em fevereiro, outra cidade do Espírito Santo, Marechal Floriano, teve o agendamento liberado dentro da terceira fase do programa, que engloba 1.103 municípios de todo o país. Desta vez, entraram para a lista: Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Iconha, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São José do Calçado e Vargem Alta.

A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. O modelo tradicional também corre o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida. Cerca de 37,6 mil famílias devem ser beneficiadas. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Comunicação da Siga Antenado, André Ciasca, detalha o assunto.

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- Em Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, 16 mil e 3,1 mil famílias, respectivamente, podem ter direito à instalação do kit gratuito. Na sequência, estão: Mimoso do Sul (2,3 mil), Anchieta (1,6 mil), Piúma (1,6 mil), Vargem Alta (1,6 mil), Alfredo Chaves (1,2 mil), Muqui (1,2 mil), Iconha (1,1 mil), Rio Novo do Sul (1 mil), São José do Calçado (991), Jerônimo Monteiro (989), Presidente Kennedy (928), Bom Jesus do Norte (893), Atílio Vivácqua (835), Apiacá (691) e Santa Leopoldina (150)

- Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiarias de programas sociais, não precisa fazer a troca

- A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”. Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos

- Outras oito cidades do Espírito Santo continuam com o agendamento para instalação do kit gratuito liberado. A previsão é de que 12,7 mil famílias podem ter direito à instalação gratuito na capital e nas cidades de Cariacica, Fundão, Guarapari, Marechal Floriano, Serra, Viana e Vila Velha.