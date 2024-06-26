"Karina", da escritora Virginia Tamanini, traz história curiosa sobre os imigrantes

Nesta edição do "Nostra Gente", um dos destaques é a história trazida pelo livro "Karina", da escritora e pintora Virginia Tamanini – em especial de uma história cômica que ocorreu entre os imigrantes, logo após a chegada à Colônia. "É sobre um alimento que eles receberam lá na colônia de Santa Leopoldina, e que se parecia com queijo ralado. Então eles imaginavam que fosse queijo ralado. Na verdade, era farinha de mandioca e carne, era a carne seca. Eles receberam a carne seca e jogaram tudo fora", relata o comentarista Cilmar Franceschetto.