"Karina", da escritora Virginia Tamanini, traz história curiosa sobre os imigrantes

Nesta edição do "Nostra Gente", um dos destaques é a história trazida pelo livro "Karina", da escritora e pintora Virginia Tamanini – em especial de uma história cômica que ocorreu entre os imigrantes, logo após a chegada à Colônia. "É sobre um alimento que eles receberam lá na colônia de Santa Leopoldina, e que se parecia com queijo ralado. Então eles imaginavam que fosse queijo ralado. Na verdade, era farinha de mandioca e carne, era a carne seca. Eles receberam a carne seca e jogaram tudo fora", relata o comentarista Cilmar Franceschetto.
CBN - Nostra Gente - 26-06-24.mp3
Virginia Tamanini
Filha de imigrantes italianos, nascia em 4 de fevereiro de 1897, Virginia Gasparini Tamanini, na fazenda Boa Vista, município de Santa Teresa (ES). Em 1926 mudou-se para Itapina, no município de Colatina, onde viveu por 23 anos. Depois mudouse para Vitória, onde residiu até o seu falecimento, em 18 de outubro de 1990.