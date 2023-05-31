Justiça proíbe novos bloqueios de rodoviários no ES

A Justiça Estadual acolheu um pedido da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e concedeu liminar para impedir que um grupo de rodoviários faça novos protestos, bloqueando vias, sem que haja comunicação prévia do movimento para a população. Em caso de descumprimento da determinação, as lideranças serão punidas com multa diária de R$ 50 mil. A medida é uma resposta à manifestação realizada na última segunda-feira (29), no Terminal de Carapina, na Serra e que paralisou o trânsito. Em entrevista à CBN Vitória, Na ação, segundo o Subprocurador-geral para Assuntos Jurídicos, Rafael Drews, a PGE solicita que a Justiça proíba que os representantes da Chapa 2 "Esperança dos Rodoviários" do sindicato da categoria, ou seus apoiadores, de bloquearem novamente o trânsito, impeçam a saída de ônibus das garagens das empresas e fiquem proibidos de paralisar a prestação de serviço de transporte. Além disso, solicita que as lideranças informem previamente à sociedade e ao governo sobre qualquer outro protesto que possa impactar o transporte público na Região Metropolitana. Ouça detalhes na entrevista.