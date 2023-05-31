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Decisão

Justiça proíbe novos bloqueios de rodoviários no ES

Ouça entrevista com o Subprocurador-geral para Assuntos Jurídicos da PGE, Rafael Drews

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 mai 2023 às 10:49
Caos no trânsito após protesto de motoristas do Transcol
Caos no trânsito após protesto de motoristas do Transcol Crédito: Ricardo Medeiros
A Justiça Estadual acolheu um pedido da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e concedeu liminar para impedir que um grupo de rodoviários faça novos protestos, bloqueando vias, sem que haja comunicação prévia do movimento para a população. Em caso de descumprimento da determinação, as lideranças serão punidas com multa diária de R$ 50 mil. A medida é uma resposta à manifestação realizada na última segunda-feira (29), no Terminal de Carapina, na Serra e que paralisou o trânsito. Em entrevista à CBN Vitória,  Na ação, segundo o Subprocurador-geral para Assuntos Jurídicos, Rafael Drews, a PGE solicita que a Justiça proíba que os representantes da Chapa 2 "Esperança dos Rodoviários" do sindicato da categoria, ou seus apoiadores, de bloquearem novamente o trânsito, impeçam a saída de ônibus das garagens das empresas e fiquem proibidos de paralisar a prestação de serviço de transporte. Além disso, solicita que as lideranças informem previamente à sociedade e ao governo sobre qualquer outro protesto que possa impactar o transporte público na Região Metropolitana. Ouça detalhes na entrevista. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -Rafael Drews - 31-05-23.mp3

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