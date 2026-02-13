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Segurança

Justiça no Rock: missão inédita de magistrados no show do Guns N' Roses

A iniciativa chega com a criação do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos

Publicado em 13 de Fevereiro de 2026 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 fev 2026 às 10:42
Venda geral de ingressos para o show do Guns no ES começa hoje
show do Guns no ES  Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses
Nesta edição do CBN Vitória, o desembargador Marcos Valls Feu Rosa e a juíza Letícia Nunes Barreto detalham uma operação judiciária sem precedentes no Espírito Santo. Pela primeira vez, o Tribunal de Justiça terá uma estrutura robusta com múltiplos magistrados e servidores de plantão dentro de um grande evento de entretenimento: o aguardado show do Guns N' Roses. A iniciativa visa garantir a resolução imediata de conflitos que possam surgir em eventos de massa, desde questões de consumo e ingressos até casos de maior gravidade envolvendo segurança e direitos fundamentais. A missão é assegurar que a lei esteja presente onde o público está, permitindo que a experiência do espetáculo transcorra com paz e ordem jurídica. Entender como essa estrutura vai funcionar na prática é essencial para quem vai acompanhar a passagem da banda pelo estado. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcos Valls Feu Rosa e Letícia Nunes Barreto -13-02-26.mp3

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