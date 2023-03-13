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Eleições 2024

Justiça Eleitoral quer promover igualdade de gênero e combater violência política

Ouça entrevista com o diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Renan Sales

Publicado em 13 de Março de 2023 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mar 2023 às 10:49
Mulheres na política
Mulheres na política Crédito: Shutterstock
Apesar das reformas realizadas nos últimos anos para aumentar a participação feminina na política, as mulheres brasileiras permanecem distantes dos lugares em que são tomadas as decisões em prol da democracia. No Espírito Santo, de 30 deputados estaduais apenas quatro são mulheres. Na Câmara Federal, das dez vagas apenas uma é ocupada por mulher. É diante desse cenário que, nesta terça-feira (13), será realizada a assinatura de um protocolo de intenções para promoção de igualdade de gênero e combate à violência política contra mulheres no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Renan Sales, fala sobre a iniciativa. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Renan Sales - 13-03-23.mp3
Segundo a Justiça Eleitoral, "o protocolo de intenções tem como objetivo coordenar, planejar e implementar ações conjuntas e de auxílio mútuo na realização de iniciativas para a promoção de igualdade de gênero e combate à violência política contra mulheres. A execução se dará por meio de ações educativas, fóruns de discussão e campanhas de conscientização". O diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Renan Sales, destaca que será de responsabilidade da instituição a organização das ações educativas, contando sempre com a participação dos órgãos e entidades que assinarem o protocolo, que terá validade de dois anos, podendo ser renovado por todos os pactuantes.
Serviço:
Assinatura do Protocolo de Intenções para promoção de igualdade de gênero e combate à violência política contra mulheres
Data e hora: Terça-feira (14/03), às 8h30
Local: Auditório do TRE-ES (Av. João Batista Parra, 575 - Praia do Suá)

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