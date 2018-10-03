Justiça Eleitoral desmente boatos sobre voto parcial

Uma mensagem que tem circulado nas redes sociais viralizou nos últimos dias: a informação é de que o voto será anulado caso apenas um cargo seja escolhido pelo eleitor. Mas que já fique a informação correta: o eleitor pode votar em um candidato, em branco ou nulo para o cargo que quiser, não havendo nenhuma restrição para isso. Ainda assim, a Justiça Eleitoral alerta que os eleitores devem votar em todos os cargos, ainda que anulem ou votem em branco.