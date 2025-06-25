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Eleições

Justiça Eleitoral cria centro para desenvolvimento de apps e ferramentas digitais

O secretário de Tecnologia da Informação do TRE/ES, Danilo Marchiori, fala sobre o assunto

Publicado em 25 de Junho de 2025 às 11:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 jun 2025 às 11:56
Simulação da eleição para demonstração do fluxo de votação, em uma seção eleitoral cenográfica, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Simulação da eleição para demonstração do fluxo de votação, em uma seção eleitoral cenográfica, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) inaugura nesta quarta-feira (25), o Centro de Capacitação e Inovação, uma iniciativa que tem como meta a busca por aplicativos e ferramentas digitais que possam ser utilizados nas próximas eleições. O passo vai em encontro a ações já desenvolvidas pelo Tribunal, que desenvolveu ferramentas como Pardal, Justifica e a assistente virtual Bel. Sob os cuidados da Escola Judiciária Eleitoral e da Secretaria de Tecnologia da Informação, o centro tem como proposta identificar os principais problemas que envolvem o processo eleitoral para desenvolver soluções tecnológicas. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Tecnologia da Informação, Danilo Marchiori, explica como serão os trabalhos desenvolvidos pelo centro. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queirz - Danilo Marchiori - 25-06-25.mp3

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