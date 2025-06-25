Justiça Eleitoral cria centro para desenvolvimento de apps e ferramentas digitais

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) inaugura nesta quarta-feira (25), o Centro de Capacitação e Inovação, uma iniciativa que tem como meta a busca por aplicativos e ferramentas digitais que possam ser utilizados nas próximas eleições. O passo vai em encontro a ações já desenvolvidas pelo Tribunal, que desenvolveu ferramentas como Pardal, Justifica e a assistente virtual Bel. Sob os cuidados da Escola Judiciária Eleitoral e da Secretaria de Tecnologia da Informação, o centro tem como proposta identificar os principais problemas que envolvem o processo eleitoral para desenvolver soluções tecnológicas. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Tecnologia da Informação, Danilo Marchiori, explica como serão os trabalhos desenvolvidos pelo centro. Ouça a conversa completa!