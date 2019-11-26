Justiça eleitoral começa a testar urnas para as eleições 2020

As eleições municipais estão marcadas para o dia 4 de outubro de 2020, daqui a 313 dias, mas o trabalho de preparação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos tribunais regionais já começou. Acontece, desde ontem (25), em Brasília, o Teste Público de Segurança (TPS) do Sistema Eletrônico de Votação, realizado desde 2009. Ou seja, todo o sistema informatizado da eleição, incluindo as urnas eletrônicas, começa a ser testado para a identificação, por meio de ações controladas, de eventuais vulnerabilidades e falhas relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos de uma eleição, para que sejam corrigidas antes da realização do pleito. Até sexta-feira, dia 29 de novembro, três investigadores individuais e cinco grupos de trabalho tentarão executar, ao todo, 13 planos de teste nos softwares e hardwares da urna e equipamentos relacionados. Os resultados preliminares do TPS 2019 serão divulgados no dia 29 de novembro e, no dia 10 de dezembro, será divulgado o resultado final. Quem está em Brasília para acompanhar os testes é o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Danilo Marchiori - 26-11-19

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Caso sejam apontadas vulnerabilidades a serem corrigidas no sistema eletrônico de votação, será realizada uma nova rodada de testes, de 27 a 29 de abril de 2020, para a confirmação das soluções implementadas pelo TSE, com a participação dos investigadores que as tiverem sugerido.

O TPS:

- Esta é a quinta edição do TPS, realizado desde 2009 pela Justiça Eleitoral. O teste fortalece a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos, além de propiciar melhorias constantes no processo eleitoral.

- Primeiro em todo o mundo a fazer esse tipo de teste, o TSE abre os sistemas eleitorais para que investigadores tentem quebrar as barreiras de segurança do processo de votação. Ao abrir os sistemas para inspeção e para testes diversos, a Justiça Eleitoral busca o aprimoramento dos mecanismos de segurança do software e do hardware, contando com a visão e com a experiência de outros órgãos públicos, de estudiosos e dos cidadãos em geral.