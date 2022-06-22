Justiça Eleitoral capixaba cria programa de combate à desinformação

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) acaba de lançar o programa 'Eleitor Capixaba Bem Informado'. A ação pretende combater à desinformação eleitoral e promover a defesa do processo de votação. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do programa, Aline Mendonça, destaca que com a novidade, os eleitores terão mais facilidade para fazer denúncias e verificar os conteúdos que foram analisados pelo comitê técnico responsável pela análise das "fake news" eleitorais que surgirem no Estado. Acompanhe!

Dentro do 'Eleitor Capixaba Bem Informado', serão tratadas apenas desinformações diretamente relacionadas à Justiça Eleitoral, sem tratar de candidatos e partidos políticos. Para a execução do programa, foi criada uma página própria dentro do website do TRE-ES, com perfil gráfico, edição de imagens e conteúdos informativos relacionados ao tema. O TRE-ES tem ainda a "Bel", uma assistente virtual que tira dúvidas dos eleitores como título de eleitor, situação eleitoral, local de votação, justificativa eleitoral, além de checar informações.