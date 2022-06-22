Justiça Eleitoral capixaba cria programa de combate à desinformação

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) acaba de lançar o programa 'Eleitor Capixaba Bem Informado'. A ação pretende combater à desinformação eleitoral e promover a defesa do processo de votação. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do programa, Aline Mendonça, destaca que com a novidade, os eleitores terão mais facilidade para fazer denúncias e verificar os conteúdos que foram analisados pelo comitê técnico responsável pela análise das "fake news" eleitorais que surgirem no Estado. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Aline Mendonça - 22 -06-22
Dentro do 'Eleitor Capixaba Bem Informado', serão tratadas apenas desinformações diretamente relacionadas à Justiça Eleitoral, sem tratar de candidatos e partidos políticos. Para a execução do programa, foi criada uma página própria dentro do website do TRE-ES, com perfil gráfico, edição de imagens e conteúdos informativos relacionados ao tema. O TRE-ES tem ainda a "Bel", uma assistente virtual que tira dúvidas dos eleitores como título de eleitor, situação eleitoral, local de votação, justificativa eleitoral, além de checar informações.