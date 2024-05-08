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Justiça, Segurança e Cidadania

Justiça do ES determina que família sem energia receba luz em casa

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 08 de Maio de 2024 às 12:12

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

08 mai 2024 às 12:12
Comunidade sem luz
Comunidade sem luz Crédito: Arte - Geraldo Neto
Após décadas vivendo à luz de velas, a família de Vilmar Nascimento, 64 anos, poderá finalmente usufruir dos eletrodomésticos que possui, mas que nunca puderam ser usados. Decisão judicial determinou que a concessionária EDP promova a instalação de energia elétrica na residência dele, sem custos, e ainda que a medida seja posta em prática com urgência. Outras famílias da comunidade de Carapina, localizada no extremo Norte do Espírito Santo, em Pedro Canário, também poderão ser beneficiadas. Um cenário inacreditável em pleno 2024 e que os moradores da região tentavam mudar, mas esbarravam nas burocracias das exigências da regularização formal da Comunidade Carapina, e ainda da realização de obras de infraestrutura, por parte do município, para a implantação do serviço. Alguns deles desembolsaram recursos pagando padrão para a instalação que nunca chegou. Ouça a análise da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 08-05-24.mp3

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