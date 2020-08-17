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ABUSO SEXUAL

Justiça determina retirada de postagens sobre menina abusada no Norte

Ouça entrevista com a a coordenadora de Promoção aos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Espírito Santo, Maria Gabriela Agapito

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 ago 2020 às 11:54
A Justiça do Espírito Santo determinou, em decisão liminar, que as plataformas Facebook, Twitter e Google Brasil retirem do ar postagens em que a militante Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sara Winter, divulga o nome da menina de apenas 10 anos, de São Mateus, grávida após estupro e também o nome do hospital onde ela foi internada.
Em entrevista nesta segunda-feira (17) à rádio CBN Vitoria, a coordenadora de Promoção aos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Espírito Santo, Maria Gabriela Agapito, explica que a retirada das postagens já começou. " Mas, assim que identificarmos outras de mesmo teor, estaremos indicando", destacou a defensora. Caso as empresas descumpram a medida, será aplicada uma multa diária de R$ 50 mil.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria Gabriela - 17-08-20

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