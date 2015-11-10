Justiça determina ações que visam a conservação de provas necessárias à reparação dos danos ao Estado

Justiça determina, através de liminar, ações que visam a preservação e conservação de provas necessárias à reparação dos danos ambientais e danos morais coletivos causados ao Espírito Santo por conta do rompimento de barragens da Samarco em Minas Gerais.

De acordo com o Procurador da República em Colatina, Jorge Munhós de Souza, as ações envolvem a Samarco Mineração, o Iema, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu (SAAE).

Entre as medidas estão coletas da água do Rio Doce, antes, durante e após a passagem da onda, a fim de que o material seja encaminhado para análise laboratorial capaz de oferecer respostas a todas as indagações ambientais que possam surgir.