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TRAGÉDIA EM MARIANA

Justiça determina ações que visam a conservação de provas necessárias à reparação dos danos ao Estado

Entre as medidas estão coletas da água do Rio Doce, antes, durante e após a passagem da onda, a fim de que o material seja encaminhado para análise laboratorial

Publicado em 10 de Novembro de 2015 às 14:58

Publicado em 

10 nov 2015 às 14:58
Justiça determina, através de liminar, ações que visam a preservação e conservação de provas necessárias à reparação dos danos ambientais e danos morais coletivos causados ao Espírito Santo por conta do rompimento de barragens da Samarco em Minas Gerais.
De acordo com o Procurador da República em Colatina, Jorge Munhós de Souza, as ações envolvem a Samarco Mineração, o Iema, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu (SAAE).
Entre as medidas estão coletas da água do Rio Doce, antes, durante e após a passagem da onda, a fim de que o material seja encaminhado para análise laboratorial capaz de oferecer respostas a todas as indagações ambientais que possam surgir.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jorge Munhós de Souza - 10-11-15

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