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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Justiça dá prazo para que Ales se manifeste sobre eleição antecipada

Ouça a entrevista com o presidente da OAB/ES, José Carlos Rizk

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 13:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 dez 2019 às 13:19
A Justiça Federal determinou nesta terça-feira (03) que a Assembleia Legislativa se manifeste, em três dias, sobre o pedido liminar feito pela Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES) em ação civil pública para suspender a Emenda Constitucional nº 113, que autorizou a antecipação da eleição da Mesa Diretora da Casa. A decisão é da 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da OAB, seccional Espírito Santo, Jose Carlos Rizk, explicou as inconstitucionalidades encontradas na PEC que garantiu a eleição antecipada.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carlos - 04-12-19.mp3
A mudança na legislação para alterar a data da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado, e que permitiu a recondução de Erick Musso (Republicanos) à presidência da Casa 14 meses antes do previsto, pode ser declarada inconstitucional por desrespeitar princípios da Constituição Estadual e da Constituição Federal, na avaliação de especialistas.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da antecipação da eleição conteve violações tanto em seu procedimento de elaboração, por desobediência ao processo legislativo, quanto por seu conteúdo, ao ferir os princípios da moralidade, da impessoalidade e da publicidade, que devem nortear a administração pública. 
Para questionar a norma jurídica, já há duas ofensivas encaminhadas ao Poder Judiciário: uma ação civil pública, apresentada pela OAB-ES na Justiça Federal, e um mandado de segurança, por Fabrício Gandini (Cidadania), na Justiça Estadual. Este último terá como relator o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa. (Com informações de Natalia Devens)

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