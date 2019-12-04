Justiça dá prazo para que Ales se manifeste sobre eleição antecipada

A Justiça Federal determinou nesta terça-feira (03) que a Assembleia Legislativa se manifeste, em três dias, sobre o pedido liminar feito pela Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES) em ação civil pública para suspender a Emenda Constitucional nº 113, que autorizou a antecipação da eleição da Mesa Diretora da Casa. A decisão é da 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da OAB, seccional Espírito Santo, Jose Carlos Rizk, explicou as inconstitucionalidades encontradas na PEC que garantiu a eleição antecipada.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carlos - 04-12-19.mp3

A mudança na legislação para alterar a data da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado, e que permitiu a recondução de Erick Musso (Republicanos) à presidência da Casa 14 meses antes do previsto, pode ser declarada inconstitucional por desrespeitar princípios da Constituição Estadual e da Constituição Federal, na avaliação de especialistas.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da antecipação da eleição conteve violações tanto em seu procedimento de elaboração, por desobediência ao processo legislativo, quanto por seu conteúdo, ao ferir os princípios da moralidade, da impessoalidade e da publicidade, que devem nortear a administração pública.