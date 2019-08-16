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JUSTIÇA

Justiça capixaba realiza audiência de julgamento por videoconferência

Em entrevista à CBN Vitória, Gisele Souza de Oliveira, coordenadora das Varas Criminais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, detalha a ferramenta

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 12:43

Publicado em 

16 ago 2019 às 12:43
O uso da tecnologia para agilizar processos e audiências já é uma realidade da Justiça capixaba, que realiza audiências por videoconferência. A ferramenta, que está em fase de experiência, permitiu que a 4ª Vara Criminal de Vitória, em pouco mais de uma hora e meia, ouvisse réu, duas testemunhas e duas vítimas ouvidas, sendo que uma das vítimas estava em Minas Gerais e o réu não precisou sair da unidade prisional de Viana.
Gisele Souza de Oliveira, coordenadora das Varas Criminais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e titular da 4ª Vara Criminal de Vitória, aponta que, por conta da testemunha que reside em Minas Gerais, se fosse um audiência da forma tradicional, para ouvir o depoimento seria necessário uma carta precatória, o que levaria no mínimo 6 meses. Para a magistrada, que conduziu a audiência, a experiência se revelou um sucesso. Ela afirma que a ferramenta foi capaz de trazer rapidez e economia aos processos envolvendo réus presos. Entenda como as audiências por videoconferência funcionam.
Entrevista - Patricia Vallim - Dra. Gisele Souza de Oliveira - 16-08-19

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