Justiça capixaba realiza audiência de julgamento por videoconferência

O uso da tecnologia para agilizar processos e audiências já é uma realidade da Justiça capixaba, que realiza audiências por videoconferência. A ferramenta, que está em fase de experiência, permitiu que a 4ª Vara Criminal de Vitória, em pouco mais de uma hora e meia, ouvisse réu, duas testemunhas e duas vítimas ouvidas, sendo que uma das vítimas estava em Minas Gerais e o réu não precisou sair da unidade prisional de Viana.

Gisele Souza de Oliveira, coordenadora das Varas Criminais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e titular da 4ª Vara Criminal de Vitória, aponta que, por conta da testemunha que reside em Minas Gerais, se fosse um audiência da forma tradicional, para ouvir o depoimento seria necessário uma carta precatória, o que levaria no mínimo 6 meses. Para a magistrada, que conduziu a audiência, a experiência se revelou um sucesso. Ela afirma que a ferramenta foi capaz de trazer rapidez e economia aos processos envolvendo réus presos. Entenda como as audiências por videoconferência funcionam.