Justiça afasta preventivamente ex-técnico da Desportiva Ferroviária

O ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, está suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES) por 30 dias. O pedido foi deferido no fim da noite deste domingo (10), horas após o treinador agredir a árbitra assistente Marcielly Netto, no intervalo da partida contra o Nova Venécia, pelas quartas de final do Campeonato Capixaba 2022. Em entrevista à CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (11), o presidente do TJD-ES, Eduardo Xible Salles Ramos, defendeu a intervenção imediata diante da gravidade dos fatos. Na solicitação, a procuradoria anexou as imagens da transmissão da partida, realizada pela TV Educativa, que mostra Soriano dando uma cabeçada na auxiliar. "Muito além da punição disciplinar desportiva, o ato deve ser visto como criminoso e merece ser apurado pelas autoridades competentes", enfatiza.

O técnico da Desportiva, Rafael Soriano, que agrediu uma árbitra assistente durante um jogo do Capixabão, foi demitido na noite deste domingo (11) do comando do time. A equipe Grená perdeu para o Nova Venécia por 3 a 1 e foi eliminada da competição. Mas o que marcou os últimos minutos do técnico à frente da Desportiva foi a agressão contra Marcielly Netto durante o intervalo de jogo. A Federação de Futebol do Espírito Santo divulgou nota de repúdio afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. A árbitra Marcielly Netto registrou boletim de ocorrência.