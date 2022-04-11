Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Justiça afasta preventivamente ex-técnico da Desportiva Ferroviária
Violência em Campo

Justiça afasta preventivamente ex-técnico da Desportiva Ferroviária

O pedido foi deferido no fim da noite deste domingo (10), horas após o treinador agredir a árbitra assistente Marcielly Netto, no intervalo da partida contra o Nova Venécia

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 abr 2022 às 12:04
Rafael Soriano
Rafael Soriano Crédito: Divulgação/Desportiva
O ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, está suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES) por 30 dias. O pedido foi deferido no fim da noite deste domingo (10), horas após o treinador agredir a árbitra assistente Marcielly Netto, no intervalo da partida contra o Nova Venécia, pelas quartas de final do Campeonato Capixaba 2022. Em entrevista à CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (11), o presidente do TJD-ES, Eduardo Xible Salles Ramos, defendeu a intervenção imediata diante da gravidade dos fatos. Na solicitação, a procuradoria anexou as imagens da transmissão da partida, realizada pela TV Educativa, que mostra Soriano dando uma cabeçada na auxiliar. "Muito além da punição disciplinar desportiva, o ato deve ser visto como criminoso e merece ser apurado pelas autoridades competentes", enfatiza. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Ramos - 11-04-22.mp3
O técnico da Desportiva, Rafael Soriano, que agrediu uma árbitra assistente durante um jogo do Capixabão, foi demitido na noite deste domingo (11) do comando do time. A equipe Grená perdeu para o Nova Venécia por 3 a 1 e foi eliminada da competição. Mas o que marcou os últimos minutos do técnico à frente da Desportiva foi a agressão contra Marcielly Netto durante o intervalo de jogo. A Federação de Futebol do Espírito Santo divulgou nota de repúdio afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. A árbitra Marcielly Netto registrou boletim de ocorrência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Leo Stronda pede desculpas após morte de fisiculturista e diz que repensará carreira
Leo Stronda pede desculpas após morte de fisiculturista e diz que repensará carreira
Acidente aconteceu em um cruzamento das avenidas Castro Alves e Dom Pedro II, no bairro Interlagos,
Adolescente fica ferido em acidente entre bicicleta elétrica e carro em Linhares
Polícia Federal faz operação em vários estados do país
PF cumpre mandado em Cariacica contra grupo especializado em tráfico internacional de drogas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados