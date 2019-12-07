Juros em relação aos EUA estão numa relação menor e influenciam dólar

O dólar foi um destaque ao longo da semana devido ao preço do câmbio e por ser um reflexo do momento econômico do país e também do cenário internacional. Na cotação de sexta, a moeda fechou em baixa com o mercado repercutindo dados positivos de emprego nos Estados Unidos e comentários considerados otimistas do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre as negociações comerciais com a China. Em novembro, entretanto, o dólar havia renovado seus recordes chegando à cotação máxima de R$ 4,2774 (+1,49%). À época o movimento de alta começou como reação do mercado à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele disse não estar preocupado com o dólar acima de R$ 4,20 e que "é bom se acostumar com o câmbio mais alto e juro mais baixo por um bom tempo". Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o economista Pedro Lang explica que o dólar em alta é importante para exportadores. "Isso torna os produtos exportados mais competitivos, como as commodities por exemplo. Os mais prejudicados são os importadores", pontua.