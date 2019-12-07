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ENTREVISTA

Juros em relação aos EUA estão numa relação menor e influenciam dólar

Os impactos para quem consome produtos importados podem ser mais imediatos

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 10:17

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 dez 2019 às 10:17
Dólar Crédito: Pixabay
O dólar foi um destaque ao longo da semana devido ao preço do câmbio e por ser um reflexo do momento econômico do país e também do cenário internacional. Na cotação de sexta, a moeda fechou em baixa com o mercado repercutindo dados positivos de emprego nos Estados Unidos e comentários considerados otimistas do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre as negociações comerciais com a China. Em novembro, entretanto, o dólar havia renovado seus recordes chegando à cotação máxima de R$ 4,2774 (+1,49%). À época o movimento de alta começou como reação do mercado à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele disse não estar preocupado com o dólar acima de R$ 4,20 e que "é bom se acostumar com o câmbio mais alto e juro mais baixo por um bom tempo". Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o economista Pedro Lang explica que o dólar em alta é importante para exportadores. "Isso torna os produtos exportados mais competitivos, como as commodities por exemplo. Os mais prejudicados são os importadores", pontua.
"A principal questão é nosso diferencial de juros em relação aos EUA, que está cada vez menor por conta da nossa política monetária com juros próximos a 5% e com indicativo que fecham 2019 abaixo de 5%. Com os juros americanos a 2%, essa relação que já foi de 8% a 10% de diferença fica em torno de 2-3%. E os efeitos dessa simetria de risco é feita no câmbio. Então é natural que o patamar do câmbio fique elevado por mais tempo", explica.
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Pedro Lang - 07-12-19.mp3

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