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AVALIAÇÃO DE GESTÃO

Juninho resgata promessas de campanha no terceiro ano de mandato

Em entrevista ao CBN Vitória dentro da série 'Avaliação de Gestão, o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Junior, o Juninho (PPS), volta a prometer importantes compromissos de campanha, entre eles a isenção de IPTU e o funcionamento 24 horas do PA do Trevo

Publicado em 11 de Maio de 2015 às 15:00

Publicado em 

11 mai 2015 às 15:00
O Prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Junior, o Juninho, volta a prometer, no terceiro ano do seu mandato, importantes compromissos de campanha, entre eles a isenção de IPTU e o funcionamento 24 horas do PA do Trevo. Os resultados da pesquisa Futura, encomendada pela Rede Gazeta, revelam que Juninho é avaliado como ruim ou péssimo para 49,5% dos moradores do município. O percentual de pessoas que o consideram bom ou ótimo é de 17%, enquanto 30,5% o apontam como um prefeito regular.
A pesquisa de Cariacica é continuidade da série “Avaliação da Gestão”, que traz uma fotografia das administrações e de seus respectivos prefeitos. Na avaliação aparecem os desempenhos, o cumprimento das promessas e a projeção do cenário eleitoral para 2016. Os pesquisadores também perguntaram aos entrevistados que nota, de zero a dez, eles dariam a Juninho. a média foi 4,53.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Juninho - 11-05-15
Prefeito de Cariacica, Geraldp Luzia Junior, o Juninho, volta a prometer, no terceiro ano do seu mandato, importantes promessas de campanha, entre elas a isenção de IPTU e o funcionamento 24 horas do PA do Trevo. Os resultados da pesquisa Futura, encomendada pela Rede Gazeta, revelam que Juninho é avaliado como ruim ou péssimo para 49,5% dos moradores do município. O percentual de pessoas que o consideram bom ou ótimo é de 17%, enquanto 30,5% o apontam como um prefeito regular.
A pesquisa de Cariacica é continuidade da série “Avaliação da Gestão”, que traz uma fotografia das administrações e de seus respectivos prefeitos. Na avaliação aparecem os desempenhos, o cumprimento das promessas e a projeção do cenário eleitoral para 2016. Os pesquisadores também perguntaram aos entrevistados que nota, de zero a dez, eles dariam a Juninho. a média foi 4,53.
 

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