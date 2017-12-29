Juninho promete criação de guarda armada em Cariacica

Na série de entrevistas para a Retrospectiva de 2017, o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho, relatou que a baixa arrecadação foi o maior problema da administração, com grande inadimplência em relação ao ISS e ao ICMS. Prefeito alega que arrecadou R$ 285 milhões de recursos próprios e afirma que as verbas federais não têm sido repassadas.