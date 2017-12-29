Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Juninho promete criação de guarda armada em Cariacica

Para 2018, o prefeito também garante investimento de R$ 52 milhões para 2018 em Orçamento Participativo

Publicado em 29 de Dezembro de 2017 às 12:24

Publicado em 

29 dez 2017 às 12:24
Na série de entrevistas para a Retrospectiva de 2017, o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho, relatou que a baixa arrecadação foi o maior problema da administração, com grande inadimplência em relação ao ISS e ao ICMS. Prefeito alega que arrecadou R$ 285 milhões de recursos próprios e afirma que as verbas federais não têm sido repassadas.
Para 2018, Juninho garante investimento de R$ 52 milhões para 2018 em Orçamento Participativo. Mais creches e a UPA de Flexal. Juninho também garantiu que Cariacica vai iniciar, até março de 2018, o processo para a contratação de guarda armada. Acompanhe!
 
Entrevista - Patricia Vallim - Juninho - 29-12-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados