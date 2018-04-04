Julgamento no STF não altera análise da Ficha Limpa no caso Lula

Acontece na tarde desta quarta-feira (04) o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após sentença em segunda instância com pena de mais de 12 anos de prisão, feita pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o Supremo deve analisar o pedido feito pela defesa do ex-presidente.

Se a decisão for favorável a Lula, o cenário político pode se alterar? A Lei da Ficha Limpa aponta, conforme decisão do TRF-4, que o petista estaria inelegível, no entanto, ainda cabe recurso. Lula poderia recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao próprio STF.

Caso o ex-presidente seja eleito, o general da reserva do Exército, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa afirmou que não teria dúvidas sobre a necessidade de uma reação armada e o dever das Forças Armadas de restaurar a ordem no País.

Nesta última terça-feira (03), o comandante do Exército, Eduardo Villas-Boas se posicionou por uma rede social da seguinte maneira:

“Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais? Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais”, afirmou.

Confira mais detalhes sobre as implicações políticas do caso em uma análise do especialista em Direito Eleitoral Ludgero Liberato