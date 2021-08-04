Julgamento do assassino confesso de Gerson Camata deve terminar nesta quarta (04)

O julgamento de Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, deve ser concluído ao final do dia desta quarta-feira (04). No primeiro dia, foram ouvidas testemunhas de acusação como também as de defesa e o próprio réu. O destino de Marcos Venicio agora vai ser decidido por sete juradas. Quem conduz o julgamento é o juiz Marcos Sanches. Os trabalhos foram retomados nesta quarta (4), no Fórum Criminal de Vitória, com os debates. A acusação vai poder falar por 1h30. O mesmo tempo vai ser destinado à defesa. Poderá haver ainda 1 hora de réplica para cada uma das partes. A expectativa do advogado assistente de acusação, Ludgero Liberato, é de o julgamento chegue ao fim por volta das 17h desta quarta-feira (04).