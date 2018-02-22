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Juízes podem parar em todo país contra fim do auxílio-moradia

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 18:32

Publicado em 

22 fev 2018 às 18:32
A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) pode realizar uma paralisação e atos em todo o país no dia 15 de março. A iniciativa está ainda a ser confirmada pelos associados em um referendo. É questionado como o principal motivo da ação um julgamento pautado pela presidente do STF, Cármen Lúcia, para o dia 22 de março, em que se deve analisar as ações que envolvem o auxílio-moradia para juízes e a possibilidade do fim do benefício. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano, em uma entrevista com o presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio.
Entrevista - John Gomes - Ezequiel Turib - 22-02-18.mp3

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