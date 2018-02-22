Juízes podem parar em todo país contra fim do auxílio-moradia

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) pode realizar uma paralisação e atos em todo o país no dia 15 de março. A iniciativa está ainda a ser confirmada pelos associados em um referendo. É questionado como o principal motivo da ação um julgamento pautado pela presidente do STF, Cármen Lúcia, para o dia 22 de março, em que se deve analisar as ações que envolvem o auxílio-moradia para juízes e a possibilidade do fim do benefício. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano, em uma entrevista com o presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio.