Juíza capixaba vai atuar como observadora em eleições argentinas

No próximo dia 27 de outubro, a Argentina passará pelo primeiro turno de suas eleições gerais, que vão eleger o próximo presidente do país. Para acompanhar todo o processo democrático, observadores internacionais estarão espalhados por todo o país, tanto nas províncias, como na capital Buenos Aires. Uma das escolhidas é a capixaba Wilma Chequer Bou-Habib, juíza substituta do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), que atua como observadora internacional pela Conferência Americana de Organismos Eleitorais Subnacionais pela Transparência Eleitoral (CAOESTE).

No pleito argentino, concorrem ao cargo de presidente: Alberto Fernández (Partido Justicialista), o atual presidente Mauricio Macri (Proposta Republicana), Roberto Lavagna (coalizão Consenso Federal), Nicolás del Caño (Partido dos Trabalhadores Socialistas), Juán José Centurión (Nós), e José Espert (Frente Despertar).

Além da procura por juristas com experiência eleitoral, a organização priorizou a escolha de mulheres para ocuparem o posto. Dra. Wilma Chequer Bou-Habib é a única capixaba na delegação que representará o Brasil como observadores internacionais entre os dias 24 e 28 de outubro. Como parte da programação, o grupo será recebido pelas autoridades eleitorais do país vizinho, fará reunião com os partidos políticos com candidatos às eleições gerais, visitará o Congresso argentino e passará por uma capacitação para conhecer como funciona o sistema eleitoral implantado na Argentina.