Juiz defende atuação especializada em falência para julgar o tema

O professor e juiz da 1ª Vara de Falências de São Paulo, Daniel Carnio Costa, especialista no tema, defende a criação de varas com juízes especializados em falência para para julgar um tema tão específico como da recuperação judicial. Daniel Carnio Costa, que participa de um evento em Vitória, nesta segunda-feira (19), explica que com a especialização, o judiciário poderá dar melhores respostas à população que chega aos tribunais.