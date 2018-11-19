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RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Juiz defende atuação especializada em falência para julgar o tema

Ouça a entrevista com o juiz 1ª Vara de Falências de São Paulo, Daniel Carnio Costa à CBN Vitória

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 12:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 nov 2018 às 12:41
O professor e juiz da 1ª Vara de Falências de São Paulo, Daniel Carnio Costa, especialista no tema, defende a criação de varas com juízes especializados em falência para para julgar um tema tão específico como da recuperação judicial. Daniel Carnio Costa, que participa de um evento em Vitória, nesta segunda-feira (19), explica que com a especialização, o judiciário poderá dar melhores respostas à população que chega aos tribunais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Daniel Carnio Costa - 19-11-18

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