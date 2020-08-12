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Judiciário no ES retoma nesta quarta atividade de forma gradual

Serão três fases para a volta presencial, sendo que a última, em em 28 de setembro, terá o atendimento ao público ampliado e a retomada dos prazos

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 ago 2020 às 11:34
A partir desta quarta-feira (12), tem início o retorno gradual ao trabalho presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). o retorno deverá atender às chamadas regras de biossegurança, estabelecidas no Ato Normativo Nº 088/2020. Em entrevista à CBN Vitória, a juíza Patrícia Neves, coordenadora das Varas da Infância e da Juventude do TJES, explica como vão funcionar as etapas.
Na fase inicial, que começa nesta quarta (12), haverá apenas trabalho interno (magistrados, servidores, colaboradores, terceirizados e estagiários). Na fase intermediária, a partir de 24 de agosto, será permitido o atendimento com agendamento a membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e outros profissionais. Na fase final, em 28 de setembro, o atendimento ao público será ampliado: retomada dos prazos processuais, retomada das audiências e entrada dos jurisdicionados limitada e preferencialmente por agendamento. O órgão informa que, entre as medidas de prevenção, a temperatura corporal será medida na entrada das unidades judiciárias, não sendo permitido o ingresso de quem estiver com temperatura igual ou superior a 37.5 e/ou sintomas gripais visíveis. O uso de máscara será obrigatório. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Patricia Neves - 12-08-20

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