Judiciário no ES retoma nesta quarta atividade de forma gradual

A partir desta quarta-feira (12), tem início o retorno gradual ao trabalho presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). o retorno deverá atender às chamadas regras de biossegurança, estabelecidas no Ato Normativo Nº 088/2020. Em entrevista à CBN Vitória, a juíza Patrícia Neves, coordenadora das Varas da Infância e da Juventude do TJES, explica como vão funcionar as etapas.

Na fase inicial, que começa nesta quarta (12), haverá apenas trabalho interno (magistrados, servidores, colaboradores, terceirizados e estagiários). Na fase intermediária, a partir de 24 de agosto, será permitido o atendimento com agendamento a membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e outros profissionais. Na fase final, em 28 de setembro, o atendimento ao público será ampliado: retomada dos prazos processuais, retomada das audiências e entrada dos jurisdicionados limitada e preferencialmente por agendamento. O órgão informa que, entre as medidas de prevenção, a temperatura corporal será medida na entrada das unidades judiciárias, não sendo permitido o ingresso de quem estiver com temperatura igual ou superior a 37.5 e/ou sintomas gripais visíveis. O uso de máscara será obrigatório.