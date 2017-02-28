Jovens: falta de qualificação é um dos obstáculos para conseguuir emprego

Jovens entre 14 e 23 anos são os mais atingidos pelo desemprego, segundo pesquisa realizada pela rede de escolas de informática Microcamp. A mesma realidade já havia sido apontada por estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em outubro do ano passado. O estudo mostrou que enquanto a taxa total de desemprego alcançou 11,8% no terceiro trimestre de 2016, entre os jovens entre 14 e 24 anos chegou a 27,7%. Quem explica a pesquisa é a gestora de RH da Microcamp, Pollyana Dias. Confira.