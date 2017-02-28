Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Jovens: falta de qualificação é um dos obstáculos para conseguuir emprego
TRABALHO

Jovens: falta de qualificação é um dos obstáculos para conseguuir emprego

Pesquisa da Microcamp foi feita, em dezembro, com 1772 alunos em todo o Brasil, com idades entre 14 aos 40 anos

Publicado em 28 de Fevereiro de 2017 às 15:22

Publicado em 

28 fev 2017 às 15:22
Jovens entre 14 e 23 anos são os mais atingidos pelo desemprego, segundo pesquisa realizada pela rede de escolas de informática Microcamp. A mesma realidade já havia sido apontada por estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em outubro do ano passado. O estudo mostrou que enquanto a taxa total de desemprego alcançou 11,8% no terceiro trimestre de 2016, entre os jovens entre 14 e 24 anos chegou a 27,7%. Quem explica a pesquisa é a gestora de RH da Microcamp, Pollyana Dias. Confira.
Entrevista - Patricia Vallim - Pollyana Dias - 15.48s - 28-02-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados