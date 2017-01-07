Jovens empreendedores: saiba como abrir o próprio negócio em 2017

Falta de experiência e pouco tempo de vida. O que poderia contar contra em uma disputa de emprego, hoje em dia é vantagem no universo empreendedor. Os jovens estão ganhando cada vez mais espaço no comando de startups e atraindo a atenção dos investidores. Os investidores acreditam que os jovens têm ideias melhores e não estão presos a compromissos financeiros, podendo se dedicar mais à empresa.

Dizem que não se nasce empreendedor, aprende-se. E por isso, cada vez mais cedo os jovens, conhecidos por sua determinação e criatividade, estão aflorando essa veia empreendedora, sempre atentos à evolução dos negócios como chave para se destacar no mercado competitivo.

A pesquisa “Perfil do Jovem Empreendedor Brasileiro”, realizada em 26 estados e no Distrito Federal, revela que a maioria dos jovens empreendedores brasileiros é do sexo masculino e possui uma micro empresa. Confira orientações sobre como abrir o próprio negócio em 2017 com Duar Pignaton, vice-presidente da FECAJE - Federação Capixaba do Jovem Empreendedor.