Jovens e de periferia são os que mais morrem por homicídio no ES

Homens, jovens, negros e pardos, moradores de periferia e com ensino fundamental não concluído são os que mais morrem vítimas de homicídio no Espírito Santo, segundo dados do Atlas da Violência divulgados nesta segunda-feira (05) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o coordenador da pesquisa, Daniel Cerqueira, relata que este perfil corresponde a 92% das mortes por homicídios registradas no Espírito Santo no ano de 2017.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel Cerqueira - 06-08-19

Segundo o pesquisador Daniel Cerqueira, "o fato é que, antes da violência e da morte prematura de jovens nos territórios mais violentos, já houve inúmeras mortes simbólicas, uma vez que uma parcela da sociedade residente nesses locais não teve acesso a condições de desenvolvimento infantil, a oportunidades educacionais e ao mercado de trabalho na juventude, nem a bens culturais e materiais, parte do ideal de sucesso nas modernas economias de mercado".

O levantamento foi feito em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e se baseia nos dados de mortes violentas de 2017. O estudo apontou que Vitória é o 3º município com a menor taxa de homicídios do país. Entre a taxa estimada de homicídios, a pesquisa aponta que a Serra foi considerada a mais violenta naquele ano.