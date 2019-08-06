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VIOLÊNCIA

Jovens e de periferia são os que mais morrem por homicídio no ES

Ouça entrevista com o pesquisador do Ipea, Daniel Cerqueira, coordenador do estudo Atlas da Violência

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 12:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 ago 2019 às 12:55
Homens, jovens, negros e pardos, moradores de periferia e com ensino fundamental não concluído são os que mais morrem vítimas de homicídio no Espírito Santo, segundo dados do Atlas da Violência divulgados nesta segunda-feira (05) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o coordenador da pesquisa, Daniel Cerqueira, relata que este perfil corresponde a 92% das mortes por homicídios registradas no Espírito Santo no ano de 2017. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel Cerqueira - 06-08-19
Segundo o pesquisador Daniel Cerqueira, "o fato é que, antes da violência e da morte prematura de jovens nos territórios mais violentos, já houve inúmeras mortes simbólicas, uma vez que uma parcela da sociedade residente nesses locais não teve acesso a condições de desenvolvimento infantil, a oportunidades educacionais e ao mercado de trabalho na juventude, nem a bens culturais e materiais, parte do ideal de sucesso nas modernas economias de mercado".
O levantamento foi feito em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e se baseia nos dados de mortes violentas de 2017. O estudo apontou que Vitória é o 3º município com a menor taxa de homicídios do país. Entre a taxa estimada de homicídios, a pesquisa aponta que a Serra foi considerada a mais violenta naquele ano.
 
Ainda sobre as maiores taxas de homicídio, Cariacica ficou em segundo lugar,com 211 homicídios registrados, 21 ocultos e taxa estimada de 59,8 homicídios. Em seguida vem São Mateus, com 67 homicídios registrados, quatro ocultos e 54,9 de taxa estimada de homicídios. Linhares fica em quarto lugar, com 83 consumados, um oculto e taxa de 49,5 homicídios.

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