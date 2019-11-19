Jovens de 20 a 29 anos são os novos alvos da campanha contra sarampo

A segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começou esta semana em todo o país. Nesta fase será realizada a imunização, de forma seletiva, de jovens adultos entre 20 e 29 anos não vacinados ou com a caderneta de vacinação incompleta. No Espírito Santo, a Secretaria de Saúde (Sesa) acredita que aproximadamente 60 mil pessoas nesta faixa etária precisam colocar a carteira de vacinação em dia. O dia D de mobilização vai acontecer no dia 30 de novembro, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, Danielle Grillo, Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Sesa.