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SAÚDE

Jovens de 20 a 29 anos são os novos alvos da campanha contra sarampo

Este ano no ES dois casos da doença já foram confirmados e 17 seguem em investigação

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 12:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 nov 2019 às 12:32
A segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começou esta semana em todo o país. Nesta fase será realizada a imunização, de forma seletiva, de jovens adultos entre 20 e 29 anos não vacinados ou com a caderneta de vacinação incompleta. No Espírito Santo, a Secretaria de Saúde (Sesa) acredita que aproximadamente 60 mil pessoas nesta faixa etária precisam colocar a carteira de vacinação em dia. O dia D de mobilização vai acontecer no dia 30 de novembro, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, Danielle Grillo, Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Sesa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danielle Grillo - 19-11-19
A Sesa registrou, até a última quinta-feira (14), um total de 280 notificações de casos suspeitos de sarampo no Espírito Santo. Desses, 261 casos foram descartados, dois foram confirmados e 17 seguem em investigação.

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