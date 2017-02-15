Jovens ainda são os que mais morrem no Brasil por arma de fogo

O crescimento de homicídios por arma de fogo entre 1980 e 2014, na faixa etária de 15 a 29 anos, foi de 699,5%. Esses números se tornam ainda mais graves, quando se observa que os jovens representam 26% da população total do País.

O pico dessas mortes acontece aos 20 anos de idade, quando os homicídios atingem a marca de 67,4 mortes por 100 mil jovens. No período compreendido entre 2003 e 2014, o número de homicídios por arma de fogo entre a população branca diminuiu 26,1%. Já entre a população negra houve aumento de 46,9%. Em 2003 morreram 71,7% mais negros do que brancos e, em 2014, esse número saltou para 158,9%, o que significa que morreram 2,6 vezes mais negros que brancos vitimados por arma de fogo.

O pesquisador e sociólogo Julio Jacob fez um estudo detalhado do Mapa da Violência entre os anos de 1980 e 2014. Os detalhes estão no livro “Mapa da Violência 2016: homicídios por armas de fogo no Brasil”. O lançamento ocorreu nesta quarta-feira (15), na Secretaria Nacional de Juventude (SNJ). Confira a entrevista com o Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho.